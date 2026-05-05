İsrail'in Akdeniz'deki Saldırısına Soruşturma

05.05.2026 19:50
Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını soruşturuyor.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na Akdeniz'in uluslararası sularında yaptığı saldırı sonrasında filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başsavcılığın, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da Küresel Sumud Filosu teknelerine saldıran İsrail'in aktivistleri alıkoyması sebebiyle "insan kaçırma" suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Söz konusu durumla alakalı başsavcılığın üç şikayet aldığı, bunlardan ikisinin; aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in, İtalyan teknesinden alıkonulup, İsrail'e kaçırılmasıyla alakalı olduğu ifade edildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de İsrail'in 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere "işkence yapıldığı" suçlamasını da eklemişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Abukeshek ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü duyurulmuştu.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

Kaynak: AA

