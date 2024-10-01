İsrail'in Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Aksa'ya Baskınları Artıyor

Eylül'de Mescid-i Aksa'ya 21, İbrahim Camisi'ne ise 69 baskın düzenlendiği belirtildi.

01.10.2024 18:21
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Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, geçen eylül ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 21 baskın düzenlediğini, El Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'nde de 69 vakit ezan okunmasını engellediğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylül ayı boyunca Mescid-i Aksa ve İbrahim Camisi'ndeki ihlallerine ilişkin bilgi verildi.

İsrailli gaspçıların, Aksa'da baskınlarını artırarak devam ettirdiğini; İsrail Meclis üyesi Moshe Feiglin de dahil olmak üzere Aksa'nın avlusunda gaspçıların Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Eylül ayı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya 21 baskın düzenlediğine dikkati çekildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahimi Camisi'nde ise geçen ay boyunca 19'u art arda sabah namazı da dahil 69 vakit ezan okunmasının engellendiği kaydedildi.

Bunun bölgede İslam dininin dokusunu ortadan kaldırmak için açık bir girişim olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, caminin çatısına şamdanlar ve İsrail bayrağı yerleştirdiği; gasbedilen kısmında Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği ve müezzine saldırdığı ifade edildi.

Bu saldırıların, İslam dininin kutsal yerleri aleyhinde ciddi bir tehdit olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma bu ihlallerin durdurulması için acilen müdahalede bulunulması, Müslümanların kutsal mekanlarda ibadetlerini eda etme hakkının korunması çağrısında bulundu.

Harem-i İbrahim Camisi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun dışında İsrail, Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika

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