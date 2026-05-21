İsrail'in aktivistlere işkencesi

İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Cezayirli aktivist Muhammed Harkati, maruz kaldıkları işkencenin Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamayacağını söyledi.

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrail'den kalkan 3 uçakla İstanbul'a geldi.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukasının kırılması için yola çıkan aktivistlerden Harkati, İstanbul Havalimanı'nda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla başlayan süreci AA'ya anlattı.

Filonun 14 Mayıs'ta Marmaris'ten Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktığını hatırlatan Harkati, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve tamamen insani bir amaç için yola çıktıklarını vurguladı.

Harkati, "İnsani, barışçıl bir görevdi. Ancak uluslararası sularda olduğumuz sırada saldırıya uğrayarak kaçırıldık. Daha sonra da hapishanede tutulduk." dedi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin alıkonulduktan sonra İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüklerini anlatan Harkati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Usdud Limanı'ndan da hapishaneye götürüldük. Burada da darbedildik ve işkenceye uğradık. Maruz kaldığımız darp ve işkence Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz."

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan ve İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle ilgilenebilecek ülkeler ve büyükelçiliklerinin olduğuna işaret eden Harkati, şunları söyledi:

"Filistinlilerin ise böyle bir imkanları yok. Bizler yiyip içebiliyorduk, onlar ise yiyip içemiyor. Dolayısıyla onlar da bizim gibi yaşıyor diyemeyiz. Bizim ile onlar arasında büyük bir fark söz konusu."

"Soruşturma sırasında bizi sıkı şekilde bağladılar"

İsrail'de soruşturmalar sırasında maruz kaldıkları kötü muameleye dair Harkati, "Soruşturma sırasında bizi sıkı şekilde bağladılar. Soruşturmalarda bir odadan diğer bir odaya götüren asker de bizi darbetti." dedi.

Cezayirli aktivist Harkati, İsrail ordusunun kendilerini alıkoyduğu süre boyunca ellerine plastik ve çelik kelepçeler takıldığını kaydetti.

"Üzerime bir koruma köpeği saldılar"

Küresel Sumud Filosu'na katılan Moritanyalı insan hakları aktivisti Prof. Dr. Muhammed Baba da İsrail güçlerinin köpeklerle kendilerine saldırdıklarını söyledi.

Baba, "Üzerime bir koruma köpeği saldılar. Ağızlığıyla göğsüme ve yüzümü vuruyordu. Bu saldırı, hapishaneye götürülmeden hemen önce gerçekleşti." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanesindeki güvenlik güçlerinin söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğini aktaran Moritanyalı aktivist, "Bizim onlardan korkmadığımızı görünce bunu yaptılar." dedi.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken saldırı düzenlemiş ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu.

Aralarında 78 Türk katılımcının da yer aldığı aktivistler, dün Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilmiş, gece saatlerinde de Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne götürülmüştü.