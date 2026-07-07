İsrail'in Ateşkes İhlali: Bir Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Ateşkes İhlali: Bir Filistinli Öldü

07.07.2026 18:28
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İsrail askerleri, Han Yunus'ta ateşkesi ihlal ederek bir Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda 73 bin ölü.

İsrail askerlerinin ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi bir kez daha ihlal etti.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Feş Fereş bölgesinde ateş açması sonucu 45 yaşındaki Ala Sabri Berike yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Ateşkes İhlali: Bir Filistinli Öldü - Son Dakika

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