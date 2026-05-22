İsrail'in Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıları Sürüyor
İsrail'in Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

22.05.2026 14:24
İsrail ordusu ateşkes altında Lübnan'a hava saldırıları düzenleyerek 11 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 6'sı sağlık personeli, 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese karşın Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeki Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bir yaralıya müdahale eden ambulans ekibini hedef aldığı hava saldırısında ikisi sağlık görevlisi, bir çocuğun da bulunduğu 3'ü Suriye vatandaşı toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının ise güneydeki Nebatiye vilayetinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sur'a bağlı Hanavay beldesinde bulunan sağlık merkezine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında da 4 sağlık çalışanı yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
