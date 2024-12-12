İsrail'in Ateşkesi 5 Kez İhlal Etti

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İsrail'in Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasını 16. gününde 5 kez ihlal ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 212'ye, bu saldırılarda ölenlerin sayısı 29'a yaralananların sayısı da 32'ye yükseldi.

İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile bombardıman, evlerin hedef alınması, İHA ve savaş uçakları uçurma gibi ateşkese yönelik ihlallerini başkent Beyrut, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ile Sur kentleri ve ülkenin doğusundaki Bekaa'da gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut ile Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen kentin güneyindeki Dahiye bölgesi semalarında alçak irtifada İHA'ların uçtuğu görüldü.

Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'da İsrail ordusuna ait İHA'nın El-Hıyam beldesini hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sur kentinde ise İsrail ordusunun hedefinde evler vardı. İsrail askerleri, Şema ve Tayr Harfa beldeleri arasındaki bölgede birçok evi havaya uçurdu.

Ülkenin doğusundaki Batı Bekaa ve Raşaya bölgeleri semalarında da İsrail savaş uçaklarının uçtuğu görüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 47 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.