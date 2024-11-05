İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Barca Beldesine Saldırısında 15 Ölü - Son Dakika
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