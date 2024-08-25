İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

Güncel

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.

Havalimanından yapılacak tüm uçuşların iptal edilirken, Ben Gurion'a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirildi.

İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmaya başladı

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail makamları, bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.