İsrail'in Baskınında Filistinli Kız Çocuğu Yaralandı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı İsaviye beldesine düzenlediği baskında, Filistinli bir kız çocuğunu yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan İsaviye beldesine baskın yaptığı belirtildi.

İsrailli askerlerin evlerin çatılarına çıkarak Filistinli vatandaşlara doğru rastgele ateş açtığı aktarılan haberde, kurşunun isabet ettiği 13 yaşındaki Meys Mahmud'un yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, en az 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.