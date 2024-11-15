İsrail'in Batı Şeria'da Baskınları - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Baskınları

İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına alırken, İsrailliler camide dans etti.

15.11.2024 17:48
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın yaparak 6 Filistinliyi gözaltına aldığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise bir caminin minaresine çıkıp şarkı söyleyerek dans ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin batısındaki Deyr Samet köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberde de Nablus kentinin Balata el-Beled Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyerek eşyalara zarar veren İsrail güçlerinin bir kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin ayrıca Kalkilya'daki bir Filistinlinin evine baskın düzenledikten sonra onu gözaltına aldığı, "başka bir evde de arama yaparak eşyalara zarar verdiği ve altınları çaldığı" aktarıldı.

WAFA'nın bir başka haberinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil'e bağlı Durra beldesindeki Marah el-Bakar beldesine baskınında bir camiye saldırdığı, minareye çıkan İsraillilerin şarkı söyleyip dans ettiği ve sloganlar attığı belirtildi.

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 11 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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