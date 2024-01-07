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İsrail'in SİHA saldırısında ölen Filistinli kardeşlerin annesi gözyaşı döktü - Son Dakika
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İsrail'in SİHA saldırısında ölen Filistinli kardeşlerin annesi gözyaşı döktü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği SİHA saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli kardeşin annesi, 'Kimsem kalmadı' diyerek gözyaşı döktü. Olayın ardından bölgedeki direniş grupları bir günlük grev ilan etti.

İsrail\'in SİHA saldırısında ölen Filistinli kardeşlerin annesi gözyaşı döktü
07.01.2024 - 12:18,
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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda öldürdüğü 4 Filistinli kardeşin anneleri, "Kimsem kalmadı" diyerek gözyaşı döktü.

İşgal altındaki Cenin kentinin "Şehitler Üçgeni" köyünde İsrail tarafından düzenlenen SİHA'lı saldırıda 4 kardeş hayatını kaybetti.

Yakınlarının refakatinde hastaneye gelen anne ayakta durmakta zorlanırken önce "Nerede diğer çocuklarım? Nerede diğer çocuklarım?" ifadeleriyle oğullarını görmek istedi.

Oğullarının cansız bedenleriyle karşılaşan anne "Kimsem kalmadı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan olayın ardından Fetih Hareketi ve bölgedeki diğer direniş grupları, bir günlük grev ilan etti.

4 kardeş İsrail'in SİHA saldırısında hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in, Cenin kentinin güney kesimindeki Şehitler Kavşağı yakınında Filistinlilere SİHA ile saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün kardeş olduğu açıklanmıştı.

İsrail saldırısında kardeşler, Hezza Nacih Hasan Derviş (27), Rami Nacih Hasan Derviş (22), Ahmed Nacih Hasan Derviş (24), Ala Nacih Hasan Derviş (29) yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda Rızkullah Nebil Süleyman (18) ve Muhammed Yasir Musa Asus'un da hayatını kaybettiği, hastaneye nakledilen ağır yaralı bir kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedilmişti.

Görgü tanıkları, bölgede herhangi bir karışıklığın olmadığını, gençlerin sadece dışarıda bir arada oturduklarını aktarmıştı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, SİHA, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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