Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Batı Şeria'da Yeni Yerleşimler

09.04.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay vermesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ağır bir ihlalini teşkil ettiğini bildirdi.

"Netanyahu hükümetinin, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltaladığı ve işgal politikalarını daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını kaydetmişti.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı belirtmişti.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Lunaparkta korkunç olay “Sıfır yerçekimi” sonu oldu Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Recep Durul’dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır
Galatasaray’ın içinde hain var Okan Buruk, ’’Maç kadroları sızdırılıyor’’ deyip isim verdi Galatasaray'ın içinde hain var! Okan Buruk, ''Maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
Zincir markette fahiş fiyat skandalı 42 TL’lik biberi bakın kaça sattılar Zincir markette fahiş fiyat skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar

20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:28
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 21:04:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.