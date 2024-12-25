İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

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İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda ve güneyinde iki Filistin topluluğuna baskın düzenleyerek ateş açtığı ve buradaki mülklere zarar verdiği bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 7 araçla Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesinde bulunan Arap Melihat isimli bedevi topluluğuna saldırdığını belirtti.

Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yaklaşık 500 nüfuslu topluluğun yaşadığı yerde tenekeden yapılmış bir tesisi yıktıklarını, evlere ateş açtıklarını ve taş attıklarını söyledi.

Saldırıyı "büyük ve tehlikeli" olarak nitelendiren Melihat, bölge sakinlerinin yardım çağrılarına rağmen İsrail ordusu veya polisinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri durdurmak için müdahale etmediğini dile getirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise Batı Şeria'nın güneyinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mesafir Yatta'da bulunan Hirbet el-Helava'da tenekeden yapılmış evlere, çadırlara ve mağaralara baskın düzenleyerek buralarda arama yaptığı, çocukları ve aileleri korkuttuğu belirtildi.