İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 3 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 3 Yaralı

16.07.2026 20:30
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İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı, 7 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı, saldırıya karşı koyan 7 Filistinli ise İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrailli işgalcilerin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere saldırdığı belirtildi.

Kızılay ekiplerinin saldırıda yaralanan 3 Filistinliye müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail ihlallerini takip eden Filistinli aktivist Usame Mahamra, yaptığı açıklamada, İsrailli işgalcilerin, Mesafir Yatta beldesinin doğusunda yaşayan "Ayid Murra" ailesine darbettiğini ve aile fertlerini yaraladığını ifade etti.

Mahamra, İsrailli saldırganların aileye ait koyun sürüsüne de el koyduğunu belirtti.

Filistinli aktivist, olay yerine gelen İsrail askerlerinin, saldırıya karşı koyan 7 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin tutuklanmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 3 Yaralı - Son Dakika

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