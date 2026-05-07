İsrail'in Batı Şeria'daki Tarım Tesislerine Saldırı
07.05.2026 18:16
İsrail ordusu, Batı Şeria'da tarım tesislerine zarar verip askeri kontrol noktaları kurdu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde tarım tesislerine zarar verdiği ve Beytüllahim'in doğusunda askeri kontrol noktası kurduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Beytüllahim'in doğusundaki Zatera beldesine bağlı Vadi et-Teamire bölgesine baskın düzenleyerek bölgeyi kapattığı ifade edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Filistinli Adil Ayid el-Becali'ye ait bir tarım odasını yıktığı, ayrıca beldenin doğusundaki Meşamıs bölgesinde Malik Surur'a ait su deposunu tahrip ettiği belirtildi.

İsrail buldozerlerinin, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Berdala köyü yakınlarında seraları ve su şebekelerini yıktığı da aktarıldı.

Yerel kaynaklar, yıkımlar kapsamında Mahmud Tevfik Sevafte'ye ait 2 dönümlük sera ve su şebekesinin, Sakr Nayif Sevafte'ye ait 4 dönümlük alan ile su şebekelerinin ve Sehab Nayif Sevafte'ye ait 3 dönümlük alan ile su şebekelerinin hedef alındığını ifade etti.

Kaynaklar, İsrail makamlarının yaklaşık 3 ay önce bölgedeki yaklaşık 50 dönümlük sera alanı hakkında yıkım ve kaldırma tebligatı gönderdiğini de aktardı.

-İsrail ordusu askeri kontrol noktası oluşturdu

Güvenlik kaynakları ise İsrail ordusunun, Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Sahur beldesine bağlı Iş Gurab bölgesinde askeri kontrol noktası kurduğunu bildirdi.

Güvenlik kaynakları, İsrail askerlerinin araçları durdurarak arama yaptığını ve Filistinlilerin kimliklerini kontrol ettiğini, bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğunu belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Ramallah'ın doğusundaki El-Mugayyir köyünde bir okula düzenlediği baskın sırasında attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle Filistinli öğrencilerin boğulma tehlikesi geçirdiğini bildirdi.

Batı Şeria'daki El-Halil'in güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağaçlara ve ekili alanlara zarar verdiği, çobanlar ile çiftçileri bölgeden uzaklaştırdığı kaydedildi.

WAFA'ya konuşan aktivist Usame Mehamira, silahlı İsraillilerin Vadi er-Rahim bölgesinde hayvanlarını Filistinli çiftçilere ait arazilerde otlattığını, bunun da zeytin fidanlarının zarar görmesine ve sökülmesine yol açtığını söyledi.

Mehamira ayrıca gaspçıların, İsrail askerlerinin koruması altında Umm el-Kubur, Vadi el-Cevaya ve Rucum Ala bölgelerinde çiftçi ve çobanları kovaladığını, onları arazilerini terk etmeye zorladığını aktardı.

Aktivist Mehamira, Mesafir Yatta'da İsraillilerin çiftçi ve çobanlara yönelik saldırılarının arttığını, bunun bölge halkının geçim kaynaklarını ve hayvancılığı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 3 Filistinliyi yaraladı

Masafer Yatta'da gaspçıların saldırıları sonucu yaralanan 3 Filistinlinin Filistin Kızılayı ekiplerince hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son dönemde İsrail ordusunun baskınları, gözaltılar ve güç kullanımının yanı sıra İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

