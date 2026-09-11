İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları 60'a yakın Filistinliyi yerinden etti - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları 60'a yakın Filistinliyi yerinden etti

İsrail\'in Batı Şeria\'daki yıkımları 60\'a yakın Filistinliyi yerinden etti
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in salı günü Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde evleri ve diğer yapıları yıktığını bildirdi. Yıkımlar, aralarında yaklaşık 30 çocuğun da bulunduğu 60'a yakın Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in salı günü Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde evleri ve diğer yapıları yıkarak aralarında yaklaşık 30 çocuğun da bulunduğu 60'a yakın Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.

OCHA'nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre yıkımlar hayvancılıkla geçinen iki Filistinli topluluğun yaşadığı bölgede gerçekleştirildi. Yıkılan yapılar arasında 20 evin yanı sıra su sarnıcı ve güneş panelleri gibi tesislerin de bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 2 Eylül'de de yakınlardaki başka bir topluluğa ait yapıların yıkıldığı hatırlatıldı.

Yılın belirli dönemlerinde bölgede yaşayan 30 kişi de yıkımlardan etkilendi. OCHA'ya göre yıkılan yapıların çoğu bağışlarla inşa edilmişti.

El Halil Tepeleri'ndeki 13 toplulukta yaklaşık 1.200 Filistinliye ev sahipliği yapan Masafer Yatta'nın bir bölümü, İsrail makamları tarafından askeri eğitim alanı olarak belirlenirken, insani yardım kuruluşları bölgede yerleşim birimlerinin kurulmasından bu yana yerleşimci şiddetinin arttığını bildirdi.

BM ve insani yardım ortakları çarşamba günü bölgeyi ziyaret ederek yerinden edilenlere acil barınma, gıda, hijyen malzemeleri, bebek ürünleri ve psikososyal destek sağladı.

OCHA, bu yıl Batı Şeria genelinde 1.500 Filistinlinin yıkımlar, 2.600'den fazla kişinin de yerleşimci şiddeti ve buna bağlı erişim kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildiğini kaydetti.

Gazze'de ise BM kuruluşları ve insani yardım ortakları, salı günü Deyr el-Balah'ın El Bureyc bölgesini hedef alan hava saldırısında barınakları yıkılan veya hasar gören 30 aileye acil destek sağladı.

OCHA, eylül ayının ilk haftasında Gazze genelinde hava saldırıları, bina çökmeleri ve yangınlar dahil 18 olaydan zarar gören 100'ü aşkın haneye yardım ulaştırıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca 1.800'den fazla haneye çadır, branda, nevresim takımı, güneş enerjili lamba ve seyyar aydınlatma gibi malzemelerin dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları 60'a yakın Filistinliyi yerinden etti - Son Dakika

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