İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki Baskınları

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli gazdan etkilenirken, Kudüs'te yüzlerce ağaç söküldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil şehrinin güneyindeki Ez-Zahiriye beldesine baskın düzenledi.

Haberde, "İşgal (İsrail) güçleri, teravih namazı sonrası camilerden çıkan vatandaşlara yönelik gerçek mermi, ses bombası ve zehirli gaz kullanarak beldeye baskın düzenledi. Müdahale sonucu çok sayıda vatandaş gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beytillu, batısındaki Saffa ve Beyt Ur et-Tahta köyleri ile Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesine de baskınlar düzenlendiği, ancak gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Kudüs'te yüzlerce ağaç söküldü

Filistin'in Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs'ün güneydoğusundaki Sur Baher beldesinde, özellikle Batı Şeria ile İsrail arasındaki ayrım duvarı boyunca uzanan Vadi el-Hummus bölgesinde yüzlerce ağacı söktüğü belirtildi.

WAFA'nın haberinde ise tahrip edilen arazinin yaklaşık 50 dönüm olduğu, sökülen ağaçların bir kısmının 60 yaşın üzerinde olduğu ve Beytullahim ile Kudüs sakinlerine ait olduğu bilgisi aktarıldı.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.