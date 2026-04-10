İsrail'in Beyrut Saldırılarında Can Kaybı Artıyor, Yüzlerce Yaralı Hastanelere Akın Ediyor
İsrail'in Beyrut Saldırılarında Can Kaybı Artıyor, Yüzlerce Yaralı Hastanelere Akın Ediyor

10.04.2026 08:09
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları sonucu 303 kişi hayatını kaybetti, 1150 kişi yaralandı. Hastanelerde ciddi zorluklar yaşanıyor ve dünya sağlık kuruluşları hayati malzeme eksikliği konusunda uyarıyor.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor, saldırılar sonucu yüzlerce yaralı hastanelere kaldırıldı ve can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu saldırılarda 303 kişi hayatını kaybetti, 1150 kişi ise yaralandı. Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi, saldırıların kurbanları için bir merkez haline geldi; doktor Salah Zeineldine, bir saatten kısa sürede 76 yaralının geldiğini ve altısının hayatını kaybettiğini belirtti. Zeineldine, yaralıların çoğunun çocuk olduğunu ve en yaygın yaralanmaların kemik kırılması ve kafa travması olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran ateşkesini desteklediklerini ancak bu anlaşmanın Lübnan'ı kapsamadığını ifade etti. İranlı yetkililer, Lübnan'a yönelik saldırıların devam etmesi durumunda ateşkesten çekileceklerini belirtirken, Trump ise Lübnan'ın 'Hizbullah nedeniyle' ateşkese dahil edilmediğini açıkladı. İsrail, saldırıların İran destekli Hizbullah'ı hedef aldığını iddia ediyor, ancak Zeineldine saldırıları 'son derece rastgele' olarak nitelendirdi ve hastaların tamamının sivil olduğunu dile getirdi.

Beyrut'taki hastanelerde ciddi zorluklar yaşanıyor; Geitawi Hastanesi Acil Tıp Bölümü başkanı Alain Kortbaoui, ilaç ithalatının durduğunu ve elektrik kesintileriyle karşılaştıklarını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü, bazı hastanelerde hayati tıbbi malzemelerin birkaç gün içinde tükeneceği konusunda uyarıda bulundu. Netanyahu, Beyrut yönetimiyle doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurdu, ancak saldırıların süreceğini belirtti.

