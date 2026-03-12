İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 17 Yaralı

İsrail ordusunun halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dahiye'ye akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 dalga halinde 7 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.