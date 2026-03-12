İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Başura'da kısa süre önce saldırı tehdidinde bulunduğu binayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Saldırıyla eş zamanlı İsrail uçakları Beyrut'un Dahiye bölgesine de iki saldırı gerçekleştirdi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.
Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.
