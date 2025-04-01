İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin ölmesine, 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.

01.04.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarıyla başkent Beyrut'un güneyini bombaladıklarını belirtti.

Söz konusu saldırıyla Hizbullah'tan bir unsurun hedef alındığını savunan Andrae, hedef alınan Hizbullah unsurunun son zamanlarda İsrail'e karşı eylem amacıyla Hamas mensuplarına yardım ettiğini öne sürdü.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, beyrut, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:10 Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler
13:48 Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
13:47 Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
13:43 Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 10:35:59. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement