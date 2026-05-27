İsrail'in Beyrut Hedefi ABD Baskısı Nedeniyle Engellendi
İsrail'in Beyrut Hedefi ABD Baskısı Nedeniyle Engellendi

27.05.2026 13:14
İsrail, ABD Başkanı Trump'ın baskısıyla Beyrut'a saldırı gerçekleştiremiyor. Güvenlik toplantısında bu itiraf edildi.

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alamadığı ileri sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın dün geceki Güvenlik Kabinesi toplantısında Beyrut'u saldırılarla hedef alamamalarının ardında "ABD vetosu" olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Habere göre, yaklaşık 3 saat süren Güvenlik Kabinesi toplantısında, Lübnan'da "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın ötesinde başlatılan kara saldırıları ele alındı.

Toplantıda, İsrail ordusunun bir süredir Beyrut'a neden hava saldırısı düzenlemediği konusu da gündeme geldi.

Başbakan Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyelerinin eleştirileri karşısında, "Beyrut'a operasyon yapma konusunda bir kısıtlamamız yok, nitekim yakın zamanda orada operasyon düzenledik." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun bu açıklamasına tepki gösteren Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock ise "Üç hafta önce operasyon yapmış olmamız, şu an kısıtlanmadığımız anlamına gelmez. Eyleme geçmeli ve hareket etmeliyiz. Biz egemen bir devletiz ve yerleşim yerlerimizi koruma konusundaki kısıtlamaları kabul edemeyiz." dedi.

"Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız"

Kabinedeki tartışmalar üzerine söz alan Savunma Bakanı Katz ise İHA saldırılarına karşılık verilememesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söyledi.

Katz, "Bizim denklemimiz şuydu: Eğer İHA saldırısı varsa, Dahiye'yi bombalarız. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız." diyerek, ABD'nin baskısı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

