İsrail'in Beyrut saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu ise saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü duyurmuştu.

31.07.2024 19:07
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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