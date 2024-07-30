İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 68 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırının Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ni hedef aldığı kaydedildi. İsrail basını ise saldırının Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef aldığını ileri sürdü.

30.07.2024 23:23
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı - Son Dakika

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