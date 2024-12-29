İsrail'in Bombardmanında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yer alan evleri hedef aldığı saldırıda üçü çocuk, ikisi kadın, 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beyt Hanun beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 çocuk, anneleri ve nineleri olmak üzere 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in şiddetli bombardımanı nedeniyle yaralılara müdahale için bölgeye ulaşılamıyor.

Tanıklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in bölgede uyguladığı kuşatma ve hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle ambulans ve sivil savunma hizmetlerinin durduğunu aktardı.

Yaklaşık 15 aydır bölgeye bombardımanını sürdüren İsrail güçleri, son 3 aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine saldırılarını artırarak, sıkı kuşatma uyguluyor.