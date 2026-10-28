İsrail'in El Halil baskınları altıncı gününde, 4 bin 969 Filistinli yerinden edildi - Son Dakika
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İsrail'in El Halil baskınları altıncı gününde, 4 bin 969 Filistinli yerinden edildi

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e yönelik baskınlarını altıncı gününde de sürdürerek kentin girişlerindeki önlemleri sıkılaştırdı. El Halil Belediyesi, saldırılar yüzünden 780 aileden toplam 4 bin 969 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine yönelik saldırı ve baskınlarını altıncı gününde de sürdürüyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri kentteki bazı mahalle ve beldelere baskınlar düzenledi.

Askeri araçların eşlik ettiği takviye birlikler, gece yarısı El Halil'e bağlı bazı beldeler ile kentin güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinlilerin evlerinde arama yapan İsrail askerleri, kentin girişlerindeki askeri önlemlerini de sıkılaştırdı.

AA kameramanları, El Halil'deki Celde Kavşağı yakınlarında kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinlilerin durdurularak arandığı ve kötü muameleye maruz bırakıldığı anları kayda aldı.

El Halil Belediyesi, saldırılar nedeniyle kentte 780 aileden toplam 4 bin 969 Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA
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