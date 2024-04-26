İsrail'in engellemelerine rağmen 45 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı - Son Dakika
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İsrail'in engellemelerine rağmen 45 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

İsrail\'in engellemelerine rağmen 45 bin kişi Mescid-i Aksa\'da cuma namazı kıldı

İsrail'in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 45 bin Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlamak için önlemler aldı ve bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelledi. Ancak, Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne göre, Aksa'da cuma namazına 45 bin kişi katıldı.

26.04.2024 14:09
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İsrail'in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 45 bin Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlamak için sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün birçok noktasında konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelledi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da cuma namazına 45 bin kişi katıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştı

Cuma namazının yaklaştığı saatlerde Aslanlı Kapısı'na gelen bir yasa dışı Yahudi yerleşimci polis bariyerlerini aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştı.

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimciyi engellemeye çalışırken arbede yaşandı. Yahudi yerleşimciyi bariyerlerin bulunduğu alanda zapt eden İsrail polisi, daha sonra baygınlık geçiren şahsı alandan taşıyarak uzaklaştırdı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 29 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in engellemelerine rağmen 45 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in engellemelerine rağmen 45 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı - Son Dakika
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