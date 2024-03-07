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Filistin Esirler Cemiyeti, bu senenin İsrail'in Filistinli kadınlara karşı en kanlı yılı olduğunu, bunun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 240 Filistinli kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu yıl, İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik en kanlı yılı." ifadesi kullanılarak Filistinli kadınları hedef almanın," işgalin ilk yıllarından bu yana en bilinen, sabit ve sistematik politikalardan biri" olduğu vurgulandı.

"Halihazırda işlenen suçlara, Filistinli kadınların onlarca yıldır süren işgal boyunca tanık olduğu, 7 Ekim sonrasının istisnai bir durum olmadığı" ifade edilen açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den sonra Kudüs dahil Batı Şeria'da ve 1948'de işgal ettiği bölgelerde yaklaşık 240 kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Ayrıca Gazze'de alıkonulan kadınların sayısı hakkında net bir bilgi olmadığı aktarılan açıklamada, bir kısmının alıkonulup daha sonra serbest bırakıldığı ancak hala askeri kamplarda alıkonulan kadınların bulunduğu ve zorla kaybedilmeye maruz bırakıldıkları belirtildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde hala 60 Filistinli kadın esir bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.