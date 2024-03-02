İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına Haaretz'den tepki - Son Dakika
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına Haaretz'den tepki

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların inandırıcı olmadığını belirtti. Gazetede, İsrail ordusunun yardım tırlarına çıkan Filistinlileri bilerek öldürdüğüne dair iddiaların doğrulandığı ve İsrail'in açıklamalarının geç ve inandırıcı olduğu vurgulandı. Gazze'deki hükümet ise İsrail'in saldırısının kasıtlı ve planlı olduğunu ifade etti. İsrail ordusu ise Filistinlilerin tırların etrafını sardığını ve yardımları yağmalamaya başladığını iddia etti.

02.03.2024 03:37  Güncelleme: 03:40
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İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların "inandırıcı olmadığını" yazdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, "İsrail ordusunun yardım tırlarına çıkan Filistinlileri bilerek öldürdüğünden emin olduğu" belirtildi.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarının, İsrail ordusunun "yalnızca birkaç Filistinliye ateş açıldığı, çoğunun izdihamda ezilerek öldüğü" yönündeki iddialarını yalanlandığına dikkati çekildi.

"Tel Aviv yönetiminin, katliamın ardından Gazze'de ateşkes için daha fazla uluslararası baskı görebileceği" aktarılan haberde, "İsrail'in olaya ilişkin açıklamaları 10 saat gecikti, herhangi birinin inanması oldukça zor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu yardım bekleyen Filistinlileri öldürdü

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı. Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 115 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Haaretz, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına Haaretz'den tepki - Son Dakika

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