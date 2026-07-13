İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde bir motosikleti hava aracıyla hedef aldı.
Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, birkaç kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'de Ateşkese Rağmen Saldırısı - Son Dakika
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