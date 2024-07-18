İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef alması sonucu 3 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir aracı hedef alması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentinde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 Filistinlinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu kaydedildi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları da Deyr Belah'a bağlı El-Bereke bölgesinde sivil bir aracın hedef alınması sonucu yanan 3 kişiye ait cesetlerin ve durumu ağır olan bazı yaralıların hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.