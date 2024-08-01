İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir aracı hedef alması sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan araçta bulunan kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

01.08.2024 03:00
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir aracı hedef alması sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Aksa Şehitleri Hastanesinden AA muhabirine yapılan açıklamada, aracın hedef alınması sonucu ölen 5 kişinin ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise İsrail'in, Gazze'deki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bölgede bir aracı hedef alması sonucu hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hedef alınan araçta bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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