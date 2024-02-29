İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin Filistinliye yönelik sistematik bir katliam gerçekleştirdiğini belirtti. İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda yaralananların sayısı 280'e çıktı. Saldırıda en az 70 Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze'de sistematik bir katliam gerçekleştirdiğini ifade etti. Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanırken, uluslararası çevreler Gazze'ye insani yardımların artırılması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuyor.

29.02.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin Filistinliye yönelik sistematik bir katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda yaralananların sayısının 280'e çıktığını duyurdu.

Saldırıda en az 70 Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Kudra, "İsrail işgal güçleri Gazze'nin kuzeyinde 700 bin Filistinliyi hem hedef alarak hem de aç bırakarak sistematik katliam gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Şifa Hastanesine çok sayıda kritik durumda yaralının getirildiğini kaydeden Kudra, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e çıkabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Kudra, tıbbi imkansızlıklar ve personel eksikliği nedeniyle Şifa Hastanesindeki sağlık ekiplerinin yaralıları tedavi edemediğine vurgu yaptı.

İnsani yardım bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırıyı, "İsrail'in soykırım silsilesinde yeni bir dönüşüm" şeklinde niteleyen Kudra, "Uluslararası topluma, İsrail işgalinin ABD ve Avrupa'nın desteğiyle yürüttüğü soykırım savaşını durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt, tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması için güvenlik koridorları açılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 14:54:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement