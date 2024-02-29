İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin Filistinliye yönelik sistematik bir katliam gerçekleştirdiğini belirtti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda yaralananların sayısının 280'e çıktığını duyurdu.
Saldırıda en az 70 Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Kudra, "İsrail işgal güçleri Gazze'nin kuzeyinde 700 bin Filistinliyi hem hedef alarak hem de aç bırakarak sistematik katliam gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.
Şifa Hastanesine çok sayıda kritik durumda yaralının getirildiğini kaydeden Kudra, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e çıkabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.
Kudra, tıbbi imkansızlıklar ve personel eksikliği nedeniyle Şifa Hastanesindeki sağlık ekiplerinin yaralıları tedavi edemediğine vurgu yaptı.
İnsani yardım bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırıyı, "İsrail'in soykırım silsilesinde yeni bir dönüşüm" şeklinde niteleyen Kudra, "Uluslararası topluma, İsrail işgalinin ABD ve Avrupa'nın desteğiyle yürüttüğü soykırım savaşını durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt, tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması için güvenlik koridorları açılması çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
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