İsrail Savaş Uçakları Gazze\'de Okul Yakınında Saldırı Düzenledi: 8 Ölü

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İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sığınmacıların kaldığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, "güvenli bölge olarak gösterdikleri", Deyr el-Belah kentinde sığınmacıların kaldığı "Filistin Teknik Yüksek Okulu" yakınında bir yeri bombaladı.

Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları, bölgedeki yakıt sıkıntısı nedeniyle yaralıların at arabalarıyla hastaneye taşındığını aktardı.

Tanıklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının "Filistin Teknik Yüksek Okulu" yakınında bir aracı bombaladığını, ardından sığınmacılarla dolu okulun önüne bir saldırı daha gerçekleştirerek sivilleri hedef aldığını ifade etti.