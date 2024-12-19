İsrail\'in Gazze\'deki Okul Saldırısı: 20 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays ve Dar el-Erkam okullarına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays ve Dar el-Erkam okullarına 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Ambulanslar yaralıları Gazze kentinin merkezindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakletti. Görgü tanıkları saldırıların iki okul ve bitişikteki konutlarda büyük hasara yol açtığını aktardı.