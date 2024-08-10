İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına derin endişe

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ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin "derin endişe" duyulduğunu söyledi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, NSC Sözcüsü Savett'in, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarını yayımlandı.

Söz konusu saldırının ardından sivil kayıplar olduğuna dair haberlerden "derin endişe" duyulduğunu kaydeden Savett, "Çocuklar da dahil olmak üzere hayatını kaybeden her Filistinli sivilin yasını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede çok sayıda sivilin yaralanmaya ve öldürülmeye devam ettiğini belirten Savett, "ivedi bir ateşkes" için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Öte yandan Savett, "İsrailli muhataplarımızla temas halindeyiz ve daha fazla ayrıntı talep ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde, yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.