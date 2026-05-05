İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

05.05.2026 21:03
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 15 yaşındaki Riyad Naci Nemr Ebu Nemr olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi ise Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail askerleri ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda ateş açtı.

Hoca mahallesinde meydana gelen saldırıda ağır yaralanan Ahmed Ramazan Hereş (46) kaldırıldığı Şifa Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 5 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu Han Yunus'un güney ve doğu bölgelerini gece boyunca topçu atışlarıyla vurdu, kentin doğusunda geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.

Hedef alınan bölgenin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürürken, Birleşmiş Milletler 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında belirlenen "Sarı Hat"tın ötesine geçerek işgal alanını genişleten yeni bir hat oluşturduğunu doğrulamıştı.

Kaynak: AA

