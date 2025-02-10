İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Soykırım İzleri - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Soykırım İzleri

İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi sonrası Gazze'deki yıkım ve Filistinlilere yönelik saldırılar gündeme geldi.

10.02.2025 00:16
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İsrail ordusunun, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan sınıra doğru çekilmesiyle yaşanan soykırımın boyutları ortaya çıkıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan bölgelerde yıkımın yanı sıra İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik uygulamalarına ilişkin detayları da görüntüledi.

"Netzarim Koridoru" bölgesinde kaydedilen görüntülerde, Filistinlilere ait etrafa saçılmış kıyafetler ve eşyalar dikkati çekti.

Görgü tanıkları, bunların, ateşkes anlaşmasından önce İsrail askerlerinin 15 ayı aşkın süre yürüttüğü saldırılar sırasında alıkoymadan önce çıkartmaya zorladığı Filistinliler ait kıyafetler olduğunu belirtti.

Bölge halkından bir Filistinli, yerdeki yırtılmış kıyafetlere işaret ederek, "Gazze Şeridi'nin kuzeyde zorla yerlerinden edilen Filistinliler güneye doğru giderken saldırıya uğradı ve elbiseleri zorla çıkarıldı." dedi.

Filistinli, "İsrail ordusu, Filistinlilere hiçbir şey bırakmadı. Filistinlilerin kıyafetlerini ve eşyalarını alıp sonra da onları alıkoyuyordu." ifadesini kullandı.

"Kontrollü geçişler için uyarı yazıları"

Ayrıca İsrail güçlerinin bölge halkını denetlemek ve alıkoymak için bazı uygulamalarına ilişkin detaylar da görüldü.

Bölgede, "Kontrol noktası önünüzde bulunuyor. Talimatlara uymalısınız. Kimlik kartlarınız hazırlayın." yazılı tabelalar görüntülendi.

Bazı yapı kalıntıları üzerinde de İbranice yazılı tabelalar yer alıyor.

İsrail ordu, "Netzarim Koridoru"ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Diyk, El-Miğraka, Nusayrat bölgeleri ile Zeytun Mahallesi'nde evler, tesisler, tarım arazileri, İsrail'in yoğun bombardımanı ve buldozerlerle tahribatı sonucunda yerle bir edilmiş durumda bulunuyor.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Yerlerinden zorla edilen Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya olarak ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Soykırım İzleri - Son Dakika

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