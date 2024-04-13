İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 19 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinlinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nuseyrat'ın Yeni Kamp bölgesinde yerinden edilenler ile çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere yönelik 6 katliam işlediği belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen bu katliamlarda 19 Filistinlinin öldüğü, 200'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi.
Söz konusu bölgede Nuseyrat Okulu, Nuseyrat Kız Okulu, Nuseyrat Erkek Ortaokulu'nun yanı sıra Aşur, Nassar, Et-Tavil ve Kaşlan ailelerinin evlerinin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in katliamlarının kınandığı açıklamada, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen soykırımdan ABD, İsrail ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu vurgulandı.
Dünya ülkelerinden, Gazze'deki savaşı sona erdirmesi için İsrail'e baskı uygulanması istendi.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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