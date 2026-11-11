İsrail'in Gazze'deki saldırısında 3 Filistinli öldü, biri çocuk, Zeytun'da sığınak vuruldu - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında 3 Filistinli öldü, biri çocuk, Zeytun'da sığınak vuruldu

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İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında 3 Filistinli öldü, biri çocuk, Zeytun\'da sığınak vuruldu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları ve açtığı ateşte biri çocuk 3 Filistinli öldü. Zeytun'da sığınağın çatısına İHA ile en az bir füze atıldı; El-Ehli Hastanesi biri çocuk 2 ölü ve 3 yaralı bildirdi, Han Yunus'ta açılan ateşte 1 Filistinli öldü.

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarının salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir sığınağın çatısına en az bir füze fırlattı.

El-Ehli Hastanesi'nden sağlık kaynakları, saldırıda biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Nasır Hastanesi de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail kontrolündeki bölgenin dışında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana 1.614 Filistinli yaşamını yitirirken, 5.849 kişi de yaralandı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.645'e, yaralananların sayısı ise 175.978'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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