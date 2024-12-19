İsrail'in Gazze Saldırıları: 18 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 3 Filistinli öldü.

Gazze kentine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirirken 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda çeşitli noktalara düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda su doldurmak için sıra bekleyen Filistinlilere düzenlenen hava saldırısında ise 8 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.