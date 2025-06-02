İsrail'in Gazze Saldırıları: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde ise Bureyc Belediyesine ait aracın hedef alındığı saldırıda bir belediye çalışanı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kıyısında balık avlayan 2 balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bugün düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 190 kişi de yaralandı.