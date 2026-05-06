İsrail'in Gazze saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

06.05.2026 21:48
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a ulaştı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde yer alan El-Vahde Caddesi üzerindeki Cibaliya durağı yakınında bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı ile yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, bunlardan 4'ünün kuzeyde, 1'inin güneyde, 4 kişinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail, ateşkese rağmen sık sık çeşitli iddialarla Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

