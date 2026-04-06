İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti

06.04.2026 19:14
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin merkezindeki, Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda toplanan sivilleri hedef alan hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin tıbbi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki sivil topluluğa düzenlenen saldırının ardından hayatını kaybeden 10 Filistinlinin cenazesi, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelere saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin hayatını kaybettiği, 1990 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 302'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 90'a yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

