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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail'in bombardımanları sonucu En-Nusayrat Mülteci Kampı, Ebu Davud Camii çevresi, Cibaliya Mülteci Kampı, et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus kenti hedef alındı. Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı. İsrail'in saldırıları sonucu Zeytun Mahallesi'nde bir grup vatandaş öldü ve yaralandı. İsrail'e ait insansız hava araçları Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi, Nusayrat Kampı'nda ise birkaç evi bombaladı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi yaralandı. İsrail ordusu ise 506 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı
01.01.2024 - 10:23,
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı ve kampta bulunan Ebu Davud Camii çevresine yönelik bombardımanında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Topçu birlikleri, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; bu bombardımanda da ölen ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları ile topçularının yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Devlet Kavşağı yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi, Nusayrat Kampı'nda ise birkaç evi bombaladı. Saldırıda çoğunluğu çocuk, çok sayıda kişi yaralanırken birkaç kişi hayatını kaybetti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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