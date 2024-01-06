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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722'ye ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722'ye ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 92 gündür devam eden saldırılarında son 24 saatte 122 Filistinli öldü, 256 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda ölü sayısı 22 bin 722'ye, yaralı sayısı ise 58 bin 166'ya çıktı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 722\'ye ulaştı
06.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 13:53
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 92 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 122 Filistinliyi öldürdüğü ve 256 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166'ya çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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