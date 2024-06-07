İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 5 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari de dahil olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne kadar binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, sivil altyapı da tahrip edildi.

07.06.2024 01:58
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Belediyesine ait bir binayı hedef aldı.

Saldırıda aralarında Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari'nin de bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi Yerel Yönetim Bakanlığından taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel Yönetim Bakanlığı olarak, derin üzüntü ve taziye duygularıyla, işgal uçağının bombalaması sonucu hayatını kaybeden Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Meğari'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 5 Filistinli öldü - Son Dakika

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