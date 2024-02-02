İsrail\'in Gazze\'den çekilmesiyle büyük yıkım ortaya çıktı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerden çekilmesiyle birlikte geride bıraktığı yıkım da ortaya çıkmaya başladı.

Gazze'nin kuzeyindeki evler, binalar, kuleler, altyapı ve ticari tesisler dahil olmak üzere yerleşim bölgelerinde oluşan büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

Sokaklara dağılan boş mühimmatlar ve tahrip edilen İsrail araçlarına ait parçalar dikkati çekti.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından evlerini görmek için Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi ile kuzeydeki Saftavi bölgesine dönen Filistinliler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.

"Yıkımın büyüklüğü nedeniyle yolları tanıyamadık, evlerimizin yerini dahi bulamadık"

AA muhabirine konuşan Filistinliler, bölgedeki yüzlerce konutun tamamen yakılıp yıkıldığını, bazılarının ise kısmen oturulamaz hale geldiğini anlattı.

Filistinli Abdulhalim Salim, "Ordunun çekilmesinden sonra evimi görmeye gittim. Ancak bulamadım ne evimi ne de yerini. Benim evim de kaybolmuş, tüm evler de." dedi.

Oluşan yıkımın bölgeyi tanınmaz hale getirdiğini vurgulayan Salim, şöyle konuştu:

"Yıkımın büyüklüğü ve yanan evler nedeniyle yolları tanıyamaz olduk. Yıkılan evlerimizin yerlerini dahi bulamadık. Yıkım büyük ve manzara dehşet verici."

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze kenti ile kuzeydeki birçok bölge ve mahalleye kara saldırıları başlatmıştı.

Aralık 2023'ten bu yana kademeli olarak Gazze kentinin kuzeyindeki bölgelerden çekilmeye başlayan ve ocak ayının başında Gazze kentindeki mahalle ve bölgelerden kısmen çekilen İsrail ordusunun dün de 27 Ekim 2023'ten bu yana konuşlandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler ile Gazze kentinin kuzeybatısından çekildiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.