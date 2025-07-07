İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri bebek 35 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebeğin de olduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 Filistinli ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan vatandaşlara açtığı ateş sonucu en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun sürdürdüğü bombardımanda da biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kentteki Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli öldü.

Kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail'in sivil bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Hamed bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında da 4 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

Han Yunus'un diğer bölgelerinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar gerçekleştirdi.