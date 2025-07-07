İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri bebek 35 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri bebek 35 Filistinli hayatını kaybetti

07.07.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebeğin de olduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebeğin de olduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 Filistinli ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan vatandaşlara açtığı ateş sonucu en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun sürdürdüğü bombardımanda da biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kentteki Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli öldü.

Kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail'in sivil bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Hamed bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında da 4 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

Han Yunus'un diğer bölgelerinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, İsrail, Güncel, Bebek, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri bebek 35 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:17
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
17:51
ABD, HTŞ’yi terör örgütleri listesinden çıkardı
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
09:05
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:27
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı
Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
08:00
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 20:02:12. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri bebek 35 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.