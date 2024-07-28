İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sözde güvenli bölge olduğu ifade edilen Filistinlilerin kaldığı bir ev ile toplandıkları bir bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Saldırılar sonucunda çoğu çocuk 10 Filistinli evde hayatını kaybederken, 3 kişi ise Han Yunus'un es-Sikke bölgesinde hedef alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda ise 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

28.07.2024 18:17
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sözde güvenli bölge olduğu ifade edilen Filistinlilerin kaldığı bir ev ile toplandıkları bir bölgeye düzenlediği hava saldırılarında13 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde meskun bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistinli aktivistler de sosyal medyada söz konusu eve düzenlenen saldırı sonrası cesetleri parçalanmış çocuklara ait fotoğraflara yer verdi.

İsrail'in ayrıca Han Yunus'un es-Sikke bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin kentteki Nasır Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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